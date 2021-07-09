НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Это слишком сложно": Президент УЕФА рассказал о негативном опыте проведения Евро-2020

Турнир завершится в воскресенье, 11 июля, финальным матчем на "Уэмбли" с участием сборных Англии и Италии.

9 июля, 14:49
<p>Фото © УЕФА</p>

Фото © УЕФА

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что не считает успешным опыт проведения чемпионата Европы в разных городах континента. Об этом сообщает BBC Sport.

Матчи турнира проходили на 11 стадионах 11 городов 11 национальных ассоциаций УЕФА. Первенство решено было провести в разных городах континента по случаю 60-летия первого в истории Евро.

"В будущем я больше никогда не поддержу подобную идею. Это слишком сложно. Не считаю правильным, что некоторым командам нужно преодолеть 10 тысяч километров, а другим — только одну тысячу. В целом идея интересная, но её крайне трудно реализовать", — заявил Чеферин.

Сборная Италии перед финалом Евро-2020 закрылась на базе из-за коронавируса

Сборная Италии перед финалом Евро-2020 закрылась на базе из-за коронавируса

Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 11 июля. В финальном матче сыграют сборные Англии и Италии. Встреча состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Черчесов отказался от компенсации в 5 миллионов евро за досрочный разрыв контракта

сегодня в 15:00

Журналист Арустамян сообщил о переговорах ЦСКА по трансферу лидера команды

сегодня в 14:09

Сборная Италии перед финалом Евро-2020 закрылась на базе из-за коронавируса

сегодня в 12:55

"Сегодня ударил девушку, а завтра убьёт": Юрист назвал несправедливым приговор стримеру Mellstroy и призвал наказать его по УК РФ

сегодня в 15:36

Отец за сына: Семью полицейских подозревают в подготовке убийства московских риелторов

сегодня в 15:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1