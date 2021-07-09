Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что не считает успешным опыт проведения чемпионата Европы в разных городах континента. Об этом сообщает BBC Sport.

Матчи турнира проходили на 11 стадионах 11 городов 11 национальных ассоциаций УЕФА. Первенство решено было провести в разных городах континента по случаю 60-летия первого в истории Евро.

"В будущем я больше никогда не поддержу подобную идею. Это слишком сложно. Не считаю правильным, что некоторым командам нужно преодолеть 10 тысяч километров, а другим — только одну тысячу. В целом идея интересная, но её крайне трудно реализовать", — заявил Чеферин.