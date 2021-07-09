"Жаль, что так сложилось": Дзюба поблагодарил Черчесова за совместную работу
На Евро-2020 специалист не смог вывести национальную сборную в плей-офф.
Артём Дзюба и Станислав Черчесов (слева направо). Фото © РФС
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поддержал бывшего тренера команды Станислава Черчесова, накануне покинувшего свой пост. Об этом футболист написал в своём аккаунте в "Инстаграме".
"Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо Вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы", — написал Дзюба.
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Он подчеркнул, что ответственность за провал на Евро-2020 лежит не только на тренере, но и на всех футболистах.
"Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю Вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!" — отметил нападающий.
Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда в 57 матчах потерпела 20 поражений. Это худший показатель среди тренеров национальной команды за всю историю. 57-летний специалист вывел сборную в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, но на Евро-2020 не смог преодолеть групповой барьер.
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