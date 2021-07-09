Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поддержал бывшего тренера команды Станислава Черчесова, накануне покинувшего свой пост. Об этом футболист написал в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо Вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы", — написал Дзюба.

Он подчеркнул, что ответственность за провал на Евро-2020 лежит не только на тренере, но и на всех футболистах.

"Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю Вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!" — отметил нападающий.