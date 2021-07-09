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КХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата

В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей. Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года.

9 июля, 09:45
<p>Фото © ХК "Сочи"</p>

Фото © ХК "Сочи"

КХЛ представила календарь регулярного чемпионата на сезон 2021/22. Об этом сообщается на сайте лиги.

Его разработала группа специалистов при участии временно исполняющего обязанности вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Сергея Козлова и эксперта Владимира Жидкова. Как и годом ранее, большая часть работы по составлению календаря была автоматизирована благодаря сотрудничеству с компанией SAP.

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Регулярное первенство стартует 1 сентября матчем в Балашихе за Кубок Открытия между омским "Авангардом" и столичным ЦСКА. На следующий день свои первые домашние матчи проведут казанский "Ак Барс", ярославский "Локомотив", нижнекамский "Нефтехимик", череповецкая "Северсталь", нижегородское "Торпедо", московский "Спартак" и "Сочи".

Первый этап чемпионата завершится 1 марта девятью матчами, а количество игровых дней составит 130. Старт плей-офф намечен на 4 марта. В случае необходимости седьмая игра финальной серии пройдёт 30 апреля 2022 года.

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В олимпийский сезон клубы проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей — по одной встрече дома и в гостях с каждой из команд (46 игр), а также ещё по одной игре дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 встреч).

В минувшем сезоне победителем Кубка Гагарина стал "Авангард". В финальной серии он победил ЦСКА со счётом 4:2.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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