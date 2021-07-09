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Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом сборной Парагвая

Соглашение столичного клуба с 29-летним центральным защитником рассчитано до 2025 года.

9 июля, 08:33
<p>Фото © "Динамо" Москва</p>

Фото © "Динамо" Москва

Московское "Динамо" усилило свой состав футболистом сборной Парагвая Фабианом Бальбуэной. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

29-летний центральный защитник перешёл в "Динамо" на правах свободного агента. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

"Я более чем счастлив подписать контракт с "Динамо" и с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом. Я выбрал "Динамо", потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать столетие — здорово быть причастным к такой истории", — заявил Бальбуэна.

Экс-игрок сборной Уругвая Лаксальт перешёл в московское "Динамо"

Экс-игрок сборной Уругвая Лаксальт перешёл в московское "Динамо"

На протяжении трёх последних лет защитник выступал за лондонский "Вест Хэм". В 62 матчах в составе английского клуба он забил три гола. Также он защищал цвета нескольких парагвайских команд и бразильского "Коринтианса".

В составе национальной команды Бальбуэна выходил на поле 14 раз.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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