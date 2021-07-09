Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом сборной Парагвая

"Я более чем счастлив подписать контракт с "Динамо" и с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом. Я выбрал "Динамо", потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать столетие — здорово быть причастным к такой истории", — заявил Бальбуэна.