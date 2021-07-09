Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом сборной Парагвая
Соглашение столичного клуба с 29-летним центральным защитником рассчитано до 2025 года.
Фото © "Динамо" Москва
Московское "Динамо" усилило свой состав футболистом сборной Парагвая Фабианом Бальбуэной. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.
29-летний центральный защитник перешёл в "Динамо" на правах свободного агента. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2025 года.
"Я более чем счастлив подписать контракт с "Динамо" и с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом. Я выбрал "Динамо", потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать столетие — здорово быть причастным к такой истории", — заявил Бальбуэна.
На протяжении трёх последних лет защитник выступал за лондонский "Вест Хэм". В 62 матчах в составе английского клуба он забил три гола. Также он защищал цвета нескольких парагвайских команд и бразильского "Коринтианса".
В составе национальной команды Бальбуэна выходил на поле 14 раз.
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