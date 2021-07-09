Объявлены гонорары Макгрегора и Порье за третий бой в UFC

Стали известны гарантированные гонорары, которые получат бойцы смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье за поединок на турнире UFC 264. Об этом сообщает Sporting Free.

Макгрегор гарантированно заработает три миллиона долларов. Кроме того, он получит 60% от продаж платных телетрансляций. Выплата Порье составит один миллион долларов. Кроме того, его доля продажи трансляций составит 40%.

Бой с участием ирландского и американского спортсменов состоится в ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе.