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Объявлены гонорары Макгрегора и Порье за третий бой в UFC

Поединок с участием ирландского и американского спортсменов состоится в ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе.

9 июля, 08:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1412673610188136452/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Conor McGregor </a></p>

Фото © Twitter / Conor McGregor

Стали известны гарантированные гонорары, которые получат бойцы смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье за поединок на турнире UFC 264. Об этом сообщает Sporting Free.

Макгрегор гарантированно заработает три миллиона долларов. Кроме того, он получит 60% от продаж платных телетрансляций. Выплата Порье составит один миллион долларов. Кроме того, его доля продажи трансляций составит 40%.

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Бой с участием ирландского и американского спортсменов состоится в ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе.

Макгергор и Порье встретятся в октагоне уже в третий раз. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года. Тогда ирландец победил нокаутом на второй минуте. В январе 2021 года американец взял реванш, а его соперник потерпел первое за карьеру поражение нокаутом.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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