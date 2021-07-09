Объявлены гонорары Макгрегора и Порье за третий бой в UFC
Поединок с участием ирландского и американского спортсменов состоится в ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе.
Фото © Twitter / Conor McGregor
Стали известны гарантированные гонорары, которые получат бойцы смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье за поединок на турнире UFC 264. Об этом сообщает Sporting Free.
Макгрегор гарантированно заработает три миллиона долларов. Кроме того, он получит 60% от продаж платных телетрансляций. Выплата Порье составит один миллион долларов. Кроме того, его доля продажи трансляций составит 40%.
Бой с участием ирландского и американского спортсменов состоится в ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе.
Макгергор и Порье встретятся в октагоне уже в третий раз. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года. Тогда ирландец победил нокаутом на второй минуте. В январе 2021 года американец взял реванш, а его соперник потерпел первое за карьеру поражение нокаутом.
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