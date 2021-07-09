"Главное, чтобы команда играла": В Кремле ответили на вопрос о тренере-иностранце для сборной РФ по футболу

Накануне пост главного наставника национальной команды покинул Станислав Черчесов. На Евро-2020 он не смог вывести команду в плей-офф.