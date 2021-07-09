"Главное, чтобы команда играла": В Кремле ответили на вопрос о тренере-иностранце для сборной РФ по футболу
Накануне пост главного наставника национальной команды покинул Станислав Черчесов. На Евро-2020 он не смог вывести команду в плей-офф.
Фото © ТАСС / ЕРА / ANATOLY MALTSEV
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о новом главном тренере российской футбольной сборной. В частности, оценил возможность назначения на эту должность иностранного специалиста.
"В Кремле считают, что это должны решать наши футбольные и спортивные власти. Всё остальное — это любительские рассуждения, мы не хотели бы в них пускаться. Должны решать те, кто профессионально [занимается]", — заявил пресс-секретарь российского лидера журналистам.
На вопрос о том, видят ли в Кремле противопоказания к назначению главным тренером иностранца, Песков ответил отрицательно.
"Да нет, главное, чтобы сборная у нас играла", — заключил он.
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера футбольной сборной России 8 июля. На Евро-2020 он не смог вывести команду в плей-офф. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды.
По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените", и тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.
При этом российские специалисты Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, тренирующие соответственно "Зенит", "Рубин" и "Ростов", от предложения РФС отказались.
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