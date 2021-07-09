В Москве пристав покончил с собой в здании Хорошёвского суда

Тело мужчины было обнаружено в 10:30 утра в туалете на цокольном этаже здания. По предварительным данным, он закрылся в помещении, где и совершил суицид. По нашим данным, погибший был младшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Причины случившейся трагедии пока уточняются.

Ранее в начале июня в Адлере были убиты двое судебных приставов. Местный житель открыл по ним огонь из ружья. Подозреваемый был сразу же задержан и арестован. Оказалось, что в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку здания. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием. Кроме того, в результате стрельбы пострадал главный инженер местной управляющей компании, который приехал к дому вместе с приставами.