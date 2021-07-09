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В Москве пристав покончил с собой в здании Хорошёвского суда

Его тело было обнаружено сегодня утром в уборной на цокольном этаже. Причины случившейся трагедии пока уточняются.

9 июля, 09:26

В Москве пристав покончил с собой в здании суда. Видео © LIFE

В Хорошёвском суде в Москве сотрудник службы судебных приставов покончил с собой. Об этом Лайфу сообщил источник.

Тело мужчины было обнаружено в 10:30 утра в туалете на цокольном этаже здания. По предварительным данным, он закрылся в помещении, где и совершил суицид. По нашим данным, погибший был младшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Причины случившейся трагедии пока уточняются.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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