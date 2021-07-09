Талибы заявили, что не допустят присутствия ИГИЛ на территории Афганистана

Террористическая группировка ИГИЛ* не будет действовать на территории Афганистана. С таким обещанием выступил глава делегации движения "Талибан"*, находящейся в Москве, Шахабуддин Делавар.

"Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГИЛ никогда не было на территории Афганистана", — заявил он.

Кроме того, Делавар гарантировал, что талибы предпримут меры по борьбе против производства наркотиков и их контрабанды.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что движение "Талибан" контролирует уже около двух третей афгано-таджикской границы. По её словам, Москву не может не беспокоить нарастание напряжённости у южных рубежей Таджикистана — союзника РФ по ОДКБ. Напомним, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.