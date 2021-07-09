На курорты Кубани с 1 августа пустят непривитых от ковида россиян, но с условием
Сейчас гостей в отели края заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Кубанским курортам разрешили принимать путешественников, готовых привиться от коронавируса по прибытии на отдых. О соответствующем решении рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания регионального оперативного штаба. Так, уже с 1 августа отдыхающие смогут приезжать в регион с отрицательным ПЦР-тестом на ковид. При этом граждане должны будут вакцинироваться в течение трёх дней с момента заселения в гостиницы.
"Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трёх дней со дня заселения", — написал Кондратьев в телеграм-канале.
Как отметил глава региона, вакциной путешественники будут обеспечены. Направлено письмо о выделении краю дополнительных 300 тысяч доз антиковидных препаратов. Такое решение, как указал Кондратьев, поддержала главный санитарный врач края Мария Потёмкина.
Сейчас, напомнил глава Кубани, гостей в отели заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Ситуация с коронавирусом остаётся сложной, 5 июля в крае подтвердилось 214 новых случаев — это максимум за всё время с начала пандемии.
Напомним, с 1 июля в гостиницы на Кубани пускают туристов с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом не более полугода назад заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три дня до заезда. Также сообщалось, что с 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно будет только с сертификатом о вакцинации или документами о перенесённом коронавирусе. ПЦР-тесты будут приниматься только от туристов, у которых есть противопоказания к прививке (в этом случае им также нужно предоставить справку о медицинском отводе). При этом детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов.
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