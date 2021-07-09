На курорты Кубани с 1 августа пустят непривитых от ковида россиян, но с условием

Кубанским курортам разрешили принимать путешественников, готовых привиться от коронавируса по прибытии на отдых. О соответствующем решении рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания регионального оперативного штаба. Так, уже с 1 августа отдыхающие смогут приезжать в регион с отрицательным ПЦР-тестом на ковид. При этом граждане должны будут вакцинироваться в течение трёх дней с момента заселения в гостиницы.

Напомним, с 1 июля в гостиницы на Кубани пускают туристов с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом не более полугода назад заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три дня до заезда. Также сообщалось, что с 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно будет только с сертификатом о вакцинации или документами о перенесённом коронавирусе. ПЦР-тесты будут приниматься только от туристов, у которых есть противопоказания к прививке (в этом случае им также нужно предоставить справку о медицинском отводе). При этом детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов.