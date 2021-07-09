Попова призвала вакцинировать от ковида всё население России
Только после этого государство может претендовать на звание именно той страны, чей опыт в борьбе с инфекцией самый передовой, отметила глава Роспотребнадзора.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Анна Попова призвала привить от ковида всё население России. Видео © Телеграм-канал "Наиля"
В России нужно привить от коронавируса всё население, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить всё население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой", — сказала глава Роспотребнадзора в ходе интервью Наиле Аскер-заде.
Полная версия беседы с главой Роспотребнадзора выйдет сегодня после 13:30 на телеканале "Россия 24".
Ранее Лайф писал, что, по данным Роспотребнадзора, лишь 0,7% россиян, прошедших полный курс вакцинации от ковида, заразились инфекцией. Такая статистика характерна для всех трёх российских антиковидных препаратов.
Комментариев: 0