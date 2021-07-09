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Попова призвала вакцинировать от ковида всё население России

Только после этого государство может претендовать на звание именно той страны, чей опыт в борьбе с инфекцией самый передовой, отметила глава Роспотребнадзора.

9 июля, 08:15

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Анна Попова призвала привить от ковида всё население России. Видео © Телеграм-канал "Наиля"

В России нужно привить от коронавируса всё население, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить всё население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой", — сказала глава Роспотребнадзора в ходе интервью Наиле Аскер-заде.

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Полная версия беседы с главой Роспотребнадзора выйдет сегодня после 13:30 на телеканале "Россия 24".

Ранее Лайф писал, что, по данным Роспотребнадзора, лишь 0,7% россиян, прошедших полный курс вакцинации от ковида, заразились инфекцией. Такая статистика характерна для всех трёх российских антиковидных препаратов.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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