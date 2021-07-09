Появились кадры с толпами людей на корпоративе с Дианой Арбениной

В Сети появились кадры с корпоратива с Дианой Арбениной. Видео © Соцсети

В Сети появились видео с корпоратива с певицей Дианой Арбениной на теплоходе, из-за которых организаторам праздника теперь светит миллионный штраф.

На кадрах видно, что десятки людей танцуют и веселятся под хиты любимой исполнительницы. Разумеется, о социальной дистанции в полтора метра и речи быть не может. Почти ни у кого из гостей нет медицинских масок, у некоторых средство защиты спущено на подбородок.

Кроме того, к мероприятию были допущены посетители, которые не сдавали результаты ПЦР-тестов либо не предоставляли QR-коды.