Появились кадры с толпами людей на корпоративе с Дианой Арбениной
Судя по видеозаписи, гости мероприятия даже и не вспомнили о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать из-за ситуации с пандемией. Теперь организаторам праздника грозит миллионный штраф.
В Сети появились кадры с корпоратива с Дианой Арбениной. Видео © Соцсети
В Сети появились видео с корпоратива с певицей Дианой Арбениной на теплоходе, из-за которых организаторам праздника теперь светит миллионный штраф.
На кадрах видно, что десятки людей танцуют и веселятся под хиты любимой исполнительницы. Разумеется, о социальной дистанции в полтора метра и речи быть не может. Почти ни у кого из гостей нет медицинских масок, у некоторых средство защиты спущено на подбородок.
Кроме того, к мероприятию были допущены посетители, которые не сдавали результаты ПЦР-тестов либо не предоставляли QR-коды.
На днях лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский матом наорал на Билана после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Выступление команды "Ногу свело!" должно было состояться в рамках того же фестиваля, что и концерт артиста. Покровский упрекнул коллегу в том, что он не соблюдал меры предосторожности и спускался к фанатам со сцены.
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