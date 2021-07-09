В России за сутки выявили свыше 25 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 25 766 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 13% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровели 21 832 человека, доля оправившихся от CoVID-19 осталась на уровне 90,1% от общего числа заразившихся. Скончались 726 человек, условная летальность осталась на уровне 2,47%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 733 218 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 165 087 человек. За весь период в России умер 141 501 человек", — отмечается в сообщении штаба.