В Хабаровском крае горе-мать до смерти избила маленького сына за слёзы

Семья производила впечатление счастливой. Видео © Телеграм-канал Aмur Mash

Жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края до смерти избила своего двухлетнего сына за плач. О страшном убийстве рассказали в региональном СУ СК.

Молодая семья производила впечатление счастливой. 20-летняя Анастасия Ш. и 22-летний Анатолий Б. жили вместе около трёх лет. Воспитывали сына, ждали второго ребёнка. Окружающие считали Настю доброй и отзывчивой девушкой. В соцсетях молодая мать активно выкладывала фотографии сына с нежными подписями, сообщает телеграм-канал Aмur Mash.

1 июля девушка осталась с ребёнком одна, а муж был на работе. Тогда она и совершила жуткую расправу. На допросе горе-мать рассказала, что мальчик плакал, она пыталась успокоить его ударами, утверждала, что убивать не хотела. В момент "воспитания" малыша родительница была трезва. Настя призналась, что когда сын разрыдался, она взяла его, швырнула с кроватки на пол и начала добивать.

После избиения мать пыталась привести ребёнка в чувство под холодным душем. После тщетных попыток она поняла, что сын не дышит. Детоубийца позвонила супругу и призналась в случившемся, рассказал источник РИА "Новости". Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мальчика наступила от тупой травмы головы, грудной клетки, живота.

"Я совершила преступление. Я просто не контролировала свои эмоции. Он плакал, я ещё добивала, пока не осознала в конечном итоге, что он мёртв", — рассказала девушка на допросе, видео которого появилось в соцсетях.

Погибший ребёнок воспитывался в полной семье, не состоявшей на учёте в органах профилактики. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью". Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Мать мальчика заключили под стражу. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.