В Кремле поддержали призыв Поповой вакцинировать всех россиян, но сочли его труднодостижимым

В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, однако это будет труднодостижимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это такое пожелание, к которому можно только присоединиться. И, конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным эффективным способом борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все были привиты. Но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат", — отметил представитель Кремля.

Песков объяснил, что пока не вакцинируют детей и подростков — ещё предстоит завершить испытание препаратов и собрать информацию о том, как молодые люди переносят прививки. Кроме того, всегда будут ковид-диссиденты и антипрививочники, Песков назвал их "своеобразным проявлением несознательности".

"Но в любом случае стремиться, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированным, надо, и, конечно, мы это будем делать", — добавил он.