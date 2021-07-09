В Кремле поддержали призыв Поповой вакцинировать всех россиян, но сочли его труднодостижимым
Пр этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти будут стремиться, чтобы подавляющее большинство населения оказалось привитым от ковида.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, однако это будет труднодостижимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это такое пожелание, к которому можно только присоединиться. И, конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным эффективным способом борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все были привиты. Но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат", — отметил представитель Кремля.
Песков объяснил, что пока не вакцинируют детей и подростков — ещё предстоит завершить испытание препаратов и собрать информацию о том, как молодые люди переносят прививки. Кроме того, всегда будут ковид-диссиденты и антипрививочники, Песков назвал их "своеобразным проявлением несознательности".
"Но в любом случае стремиться, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированным, надо, и, конечно, мы это будем делать", — добавил он.
Напомним, Анна Попова заявила, что в России нужно привить от коронавируса всё население, чтобы стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией.
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