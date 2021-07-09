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"Точно не планирую играть до 35–37 лет": Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России по футболу

Уроженец Бразилии выступает за нашу команду с 2017 года. Он провел за неё 32 матча, забив пять голов.

9 июля, 11:43
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес допустил, что может в ближайшее время завершить карьеру в национальной команде. Об этом он заявил в интервью Sport24.

"Честно скажу, пока не знаю, смогу ли сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС. Точно не планирую играть до 35–37 лет, как Жирков. Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом", заявил Фернандес.

Защитник сборной России Фернандес вернулся в общую группу за день до матча с Данией

Защитник сборной России Фернандес вернулся в общую группу за день до матча с Данией

Защитник выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев уроженец Бразилии стал трёхкратным чемпионом России, выиграл три Суперкубка страны и национальный Кубок.

В 2016 году Фернандес получил гражданство России. За национальную команду он провёл 32 матча, забив пять голов. В том числе защитник играл на домашнем для сборной ЧМ-2018 и на Евро-2020.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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