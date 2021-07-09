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Сборная Италии перед финалом Евро-2020 закрылась на базе из-за коронавируса

В решающем матче турнира "скуадра адзурра" сыграет с англичанами. Встреча состоится в воскресенье, 11 июля.

9 июля, 12:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Vivo_Azzurro/status/1413209445589569538/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nazionale Italiana</a></p>

Фото © Twitter / Nazionale Italiana

Сборная Италии по футболу перед финальным матчем чемпионата Европы закрылась на своей базе в Коверчано из-за случаев заражения коронавирусом среди журналистов, освещавших её встречи. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По информации издания, после победы итальянцев в полуфинале над сборной Испании в серии пенальти положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали комментатор и два оператора государственной телерадиокорпорации Rai. Ранее они получили прививки, их заболевание проходит с лёгкими симптомами.

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В ответ на эту информацию Федерация футбола Италии решила закрыть игроков на базе, чтобы защитить их от CoViD-19. Все предстоящие пресс-конференции будут проведены в онлайн-режиме.

Перед началом Евро-2020 все футболисты сборной Италии получили прививки. В последнее время они не контактировали с заражёнными журналистами.

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В решающем матче турнира "скуадра адзурра" сыграет со сборной Англии. Встреча состоится в воскресенье, 11 июля, на лондонском стадионе "Уэмбли".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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