Сборная Италии перед финалом Евро-2020 закрылась на базе из-за коронавируса
В решающем матче турнира "скуадра адзурра" сыграет с англичанами. Встреча состоится в воскресенье, 11 июля.
Фото © Twitter / Nazionale Italiana
Сборная Италии по футболу перед финальным матчем чемпионата Европы закрылась на своей базе в Коверчано из-за случаев заражения коронавирусом среди журналистов, освещавших её встречи. Об этом сообщает газета La Repubblica.
По информации издания, после победы итальянцев в полуфинале над сборной Испании в серии пенальти положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали комментатор и два оператора государственной телерадиокорпорации Rai. Ранее они получили прививки, их заболевание проходит с лёгкими симптомами.
В ответ на эту информацию Федерация футбола Италии решила закрыть игроков на базе, чтобы защитить их от CoViD-19. Все предстоящие пресс-конференции будут проведены в онлайн-режиме.
Перед началом Евро-2020 все футболисты сборной Италии получили прививки. В последнее время они не контактировали с заражёнными журналистами.
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В решающем матче турнира "скуадра адзурра" сыграет со сборной Англии. Встреча состоится в воскресенье, 11 июля, на лондонском стадионе "Уэмбли".
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