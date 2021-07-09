Сборная Италии перед финалом Евро-2020 закрылась на базе из-за коронавируса

Сборная Италии по футболу перед финальным матчем чемпионата Европы закрылась на своей базе в Коверчано из-за случаев заражения коронавирусом среди журналистов, освещавших её встречи. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По информации издания, после победы итальянцев в полуфинале над сборной Испании в серии пенальти положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали комментатор и два оператора государственной телерадиокорпорации Rai. Ранее они получили прививки, их заболевание проходит с лёгкими симптомами.

В ответ на эту информацию Федерация футбола Италии решила закрыть игроков на базе, чтобы защитить их от CoViD-19. Все предстоящие пресс-конференции будут проведены в онлайн-режиме.

Перед началом Евро-2020 все футболисты сборной Италии получили прививки. В последнее время они не контактировали с заражёнными журналистами.