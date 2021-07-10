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УЕФА наказал англичан за поведение болельщиков в полуфинале Евро-2020

В решающем матче турнира родоначальники футбола 11 июля сыграют со сборной Италии.

10 июля, 11:50

Фото © ТАСС / Frank Hoermann / SVEN SIMON

УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии (FA) штрафом в размере 30 тысяч евро за поведение фанатов в полуфинальном матче чемпионата Европы против датской команды. Об этом сообщается на сайте организации.

FA наказали за свист английских болельщиков во время звучания гимна Дании, использование пиротехники на игре и попытку ослепить вратаря соперников Каспера Шмейхеля при исполнении пенальти Гарри Кейном.

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Напомним, сборная Англии вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию со счётом 2:1. Ключевым стал эпизод в первом дополнительном тайме с назначением в ворота скандинавов пенальти после падения Рахима Стерлинга.

В решающем матче первенства родоначальники футбола в воскресенье, 11 июля, сыграют со сборной Италии. Встреча состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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