УЕФА наказал англичан за поведение болельщиков в полуфинале Евро-2020

УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии (FA) штрафом в размере 30 тысяч евро за поведение фанатов в полуфинальном матче чемпионата Европы против датской команды. Об этом сообщается на сайте организации.

FA наказали за свист английских болельщиков во время звучания гимна Дании, использование пиротехники на игре и попытку ослепить вратаря соперников Каспера Шмейхеля при исполнении пенальти Гарри Кейном.

Напомним, сборная Англии вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию со счётом 2:1. Ключевым стал эпизод в первом дополнительном тайме с назначением в ворота скандинавов пенальти после падения Рахима Стерлинга.