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Учёный оценил эффективность вакцин против дельта-штамма коронавируса

Специалист отметил, что сегодня в мире созданы весьма эффективные антиковидные вакцины, в числе которых и отечественный "Спутник V".

11 июля, 02:19

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский препарат "Спутник V", защищают от индийского штамма коронавируса "дельта", хоть и в меньшей степени, чем от исходного варианта ковида. Об этом рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"По данным из Великобритании, США и других стран, мРНК- и векторные вакцины, в том числе и наш "Спутник V", от него (варианта "дельта". — Прим. Лайфа) хоть и в меньшей степени, но защищают. Защищали от исходного варианта на 95%, а сейчас защищают от варианта "дельта" на 90%", — приводит слова учёного РИА "Новости".

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Нетёсов добавил, что на сегодня в мире созданы весьма эффективные противовирусные вакцины, в числе которых и отечественный "Спутник V". Ключевыми компонентами препаратов являются вирусы, мРНК и белки.

"Надо применять то, что уже есть", — подчеркнул специалист.

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Ранее Нетёсов объяснил, спасёт ли маска от заражения штаммом "дельта", а замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал наиболее уязвимых перед этой разновидностью коронавируса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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