Учёный оценил эффективность вакцин против дельта-штамма коронавируса

Векторные и мРНК-вакцины, в том числе и российский препарат "Спутник V", защищают от индийского штамма коронавируса "дельта", хоть и в меньшей степени, чем от исходного варианта ковида. Об этом рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"По данным из Великобритании, США и других стран, мРНК- и векторные вакцины, в том числе и наш "Спутник V", от него (варианта "дельта". — Прим. Лайфа) хоть и в меньшей степени, но защищают. Защищали от исходного варианта на 95%, а сейчас защищают от варианта "дельта" на 90%", — приводит слова учёного РИА "Новости".

Нетёсов добавил, что на сегодня в мире созданы весьма эффективные противовирусные вакцины, в числе которых и отечественный "Спутник V". Ключевыми компонентами препаратов являются вирусы, мРНК и белки.