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В Госдуме предложили способ упростить вакцинацию от коронавируса

Депутат Сергей Кривоносов намерен поднять этот вопрос в ближайшее время.

10 июля, 23:33

Фото © ТАСС / РА

Гражданам России следует дать возможность делать прививки обоими компонентами вакцины от коронавируса в любом удобном регионе. С такой инициативой планирует выступить депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.

"Нужно ситуацию исправить и сделать, чтобы людям было удобно и чтобы они в любом месте могли поставить вторую вакцину. Мы обязаны сделать всё, чтобы было комфортно нашим гражданам", — сказал депутат в беседе с Ura.ru.

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Отмечается, что парламентарий обещает поднять этот вопрос в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на курорты Кубани с 1 августа пустят непривитых россиян, но с условием. Сейчас гостей в отели края заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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