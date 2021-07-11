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Опубликовано 11 июля 2021, 02:33

В Госдуме предложили способ упростить вакцинацию от коронавируса

Депутат Сергей Кривоносов намерен поднять этот вопрос в ближайшее время.

Гражданам России следует дать возможность делать прививки обоими компонентами вакцины от коронавируса в любом удобном регионе. С такой инициативой планирует выступить депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.

"Нужно ситуацию исправить и сделать, чтобы людям было удобно и чтобы они в любом месте могли поставить вторую вакцину. Мы обязаны сделать всё, чтобы было комфортно нашим гражданам", — сказал депутат в беседе с Ura.ru.

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Отмечается, что парламентарий обещает поднять этот вопрос в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на курорты Кубани с 1 августа пустят непривитых россиян, но с условием. Сейчас гостей в отели края заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

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Фото © ТАСС / РА

Юлия Коновалова
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