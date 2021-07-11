НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии

По предварительным данным, инцидент произошёл вблизи газоперерабатывающего завода "Коноко", получающего сырьё с крупнейшего в стране месторождения Ат-Табия.

10 июля, 23:10
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны США.

Данных о пострадавших пока нет. Обстоятельства происшествия уточняются. По словам неназванного чиновника Пентагона, инцидент произошёл вблизи газоперерабатывающего завода "Коноко", получающего сырьё с крупнейшего в Сирии месторождения Ат-Табия.

Пентагон ответил на сообщение об обстреле американской базы в Сирии

Пентагон ответил на сообщение об обстреле американской базы в Сирии

Ранее США нанесли удары по объектам повстанцев на границе Сирии и Ирака. Вашингтон уверен, что действовал согласно международным нормам — в соответствии со своим правом на самооборону. Источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что целью ударов была в том числе база, использовавшаяся для операций с применением беспилотников против военных США. Белый дом считает, что операция была необходима для устранения опасности, которая грозила американским военным инструкторам и ЦРУ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Все находившиеся в тюрьмах Дамаска российские дети вывезены на родину

сегодня в 10:33

"Думают о местоимениях": Британцы высмеяли армию США за излишнее внимание к гендерным проблемам

сегодня в 22:09

Тысячи жителей Германии по ошибке получили уведомление о полной вакцинации от ковида

сегодня в 22:36

В Госдуме предложили способ упростить вакцинацию от коронавируса

сегодня в 23:33

Путин поздравил секретаря Совбеза РФ Патрушева с 70-летием

сегодня в 23:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1