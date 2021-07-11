Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии
По предварительным данным, инцидент произошёл вблизи газоперерабатывающего завода "Коноко", получающего сырьё с крупнейшего в стране месторождения Ат-Табия.
Фото © ТАСС / AP
Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны США.
Данных о пострадавших пока нет. Обстоятельства происшествия уточняются. По словам неназванного чиновника Пентагона, инцидент произошёл вблизи газоперерабатывающего завода "Коноко", получающего сырьё с крупнейшего в Сирии месторождения Ат-Табия.
Ранее США нанесли удары по объектам повстанцев на границе Сирии и Ирака. Вашингтон уверен, что действовал согласно международным нормам — в соответствии со своим правом на самооборону. Источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что целью ударов была в том числе база, использовавшаяся для операций с применением беспилотников против военных США. Белый дом считает, что операция была необходима для устранения опасности, которая грозила американским военным инструкторам и ЦРУ.
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