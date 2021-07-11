При столкновении двух катеров под Вологдой пострадало три человека, один пропал без вести
Всего на двух судах находилось восемь человек, включая одного ребёнка. Пострадавшие госпитализированы.
В Вологодской области при столкновении двух маломерных судов в месте слияния рек Сухоны и Вологды пострадало три человека, ещё один пропал без вести. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, при столкновении три человека, в том числе несовершеннолетний, получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на двух судах было восемь человек (5 и 3). Один человек пропал", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Суда столкнулись днём 10 июля. По факту ЧП Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.
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