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При столкновении двух катеров под Вологдой пострадало три человека, один пропал без вести

Всего на двух судах находилось восемь человек, включая одного ребёнка. Пострадавшие госпитализированы.

10 июля, 22:42
<p>Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/sztp/mass-media/news/news-proc?item=63534390" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Северо-Западная транспортная прокуратура</a></p>

Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

В Вологодской области при столкновении двух маломерных судов в месте слияния рек Сухоны и Вологды пострадало три человека, ещё один пропал без вести. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, при столкновении три человека, в том числе несовершеннолетний, получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на двух судах было восемь человек (5 и 3). Один человек пропал", — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Суда столкнулись днём 10 июля. По факту ЧП Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Ранее Лайф сообщал, что в Египте украинская туристка врезалась головой в борт лодки при катании на парашюте.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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