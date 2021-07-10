В Петербурге умер один из пассажиров врезавшегося в берег катера
Капитан лодки находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Катер с пассажирами врезался в берег в Петербурге. Видео © Северо-Западное СУ на транспорте СК Российской Федерации
В Петербурге скончался один из пассажиров прогулочного катера, который врезался в набережную Дудергофского канала. Им оказался мужчина, которого врачи скорой помощи откачивали на берегу, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники.
61-летний капитан лодки находится в реанимации в городской больнице № 26, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Известно, что он вместе с семьёй и друзьями 10 июля вышел на прогулку на личном катере. Всего было девять человек — шестеро взрослых и трое детей. При этом, как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, маломерное судно данной модели по нормативу предназначено для шести пассажиров.
"Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи. Один из мужчин в настоящее время находится в состоянии клинической смерти", — говорится в сообщении управления.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Следователи выехали на место происшествия для осмотра и выяснения деталей. По предварительной информации, взрослые граждане находились на судне в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в металлическое заграждение в Дудергофском канале и затонул. В результате пострадало девять человек.
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