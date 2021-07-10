В Петербурге катер с пассажирами врезался в мост и затонул, пострадали дети

В Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в опору моста на Дудергофском канале и затонул. По данным источника Лайфа, в лодке находились четверо мужчин, одна девушка и три ребёнка. Пострадали все.

Наш собеседник уточнил, что катер летел на полной скорости по каналу. В это время там три девушки катались на SUP-досках. При виде катера они стали уходить к берегу, а лодка на полной скорости влетела в опору моста. Сёрфингистки при этом не пострадали. По предварительным данным, водитель катера был пьян. В итоге один мужчина без сознания, один ребёнок с переломом ноги, у остальных ушибы и ссадины.