В Госдуме объяснили, каким должно быть эффективное от ковида лекарство "Мир-19"
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Только при определённых критериях можно будет утверждать о его широком применении, уточнила парламентарий.
Антикоронавирусный препарат "Мир-19" должен быть не только высокоэффективным против всех штаммов, но и недорогим и доступным для людей. Так считает депутат Госдумы Елена Панина.
"Следует заметить, что наряду с высокой эффективностью данное лекарство должно быть доступно, в том числе и по цене", — написала она в телеграм-канале.
Парламентарий заметила, что только в этом случае можно будет утверждать о его широком применении и влиянии на эпидемиологическую обстановку.
Ранее в ФМБА рассказали об антиковидном лекарстве "Мир-19", актуальном от всех известных штаммов вируса. Мишенью лекарства выбраны участки генома вируса, практически не подвергающиеся мутациям. Максимально эффективным препарат будет в первые два-три дня после заражения инфекцией. Вторая фаза его испытаний, как ожидается, завершится в августе.