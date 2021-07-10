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В Госдуме объяснили, каким должно быть эффективное от ковида лекарство "Мир-19"

Только при определённых критериях можно будет утверждать о его широком применении, уточнила парламентарий.

10 июля, 13:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Антикоронавирусный препарат "Мир-19" должен быть не только высокоэффективным против всех штаммов, но и недорогим и доступным для людей. Так считает депутат Госдумы Елена Панина.

"Следует заметить, что наряду с высокой эффективностью данное лекарство должно быть доступно, в том числе и по цене", — написала она в телеграм-канале.

Парламентарий заметила, что только в этом случае можно будет утверждать о его широком применении и влиянии на эпидемиологическую обстановку.

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Ранее в ФМБА рассказали об антиковидном лекарстве "Мир-19", актуальном от всех известных штаммов вируса. Мишенью лекарства выбраны участки генома вируса, практически не подвергающиеся мутациям. Максимально эффективным препарат будет в первые два-три дня после заражения инфекцией. Вторая фаза его испытаний, как ожидается, завершится в августе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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