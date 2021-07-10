Учёный объяснил, спасёт ли маска от заражения штаммом "дельта"
Подхватить вирус можно и на улице, и в кафе, и в транспорте, поэтому носить индивидуальные средства защиты необходимо.
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Штамм коронавируса "дельта" обладает повышенной заразностью по сравнению с обычным, а отсутствие маски увеличивает шанс заражения в два раза. Об этом заявил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.
"Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трёх, а у варианта "дельта" — около пяти... Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", — приводит его слова РИА "Новости".
Заразиться CoViD-19 можно и на улице, и в кафе, и в транспорте, поэтому носить индивидуальные средства защиты необходимо, заметил учёный. При этом показатель репродуктивного числа вирусов известен десятки лет, однако измерить его нельзя без сбора статистики.
Ранее эпидемиолог назвал наиболее уязвимых перед дельта-штаммом коронавируса. Специалист отметил, что в России фиксируют семейные очаги инфекции. За сутки в стране выявили максимальное с 2 января число случаев ковида.
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