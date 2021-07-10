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Учёный объяснил, спасёт ли маска от заражения штаммом "дельта"

Подхватить вирус можно и на улице, и в кафе, и в транспорте, поэтому носить индивидуальные средства защиты необходимо.

10 июля, 08:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Штамм коронавируса "дельта" обладает повышенной заразностью по сравнению с обычным, а отсутствие маски увеличивает шанс заражения в два раза. Об этом заявил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трёх, а у варианта "дельта" — около пяти... Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", — приводит его слова РИА "Новости".

Заразиться CoViD-19 можно и на улице, и в кафе, и в транспорте, поэтому носить индивидуальные средства защиты необходимо, заметил учёный. При этом показатель репродуктивного числа вирусов известен десятки лет, однако измерить его нельзя без сбора статистики.

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Ранее эпидемиолог назвал наиболее уязвимых перед дельта-штаммом коронавируса. Специалист отметил, что в России фиксируют семейные очаги инфекции. За сутки в стране выявили максимальное с 2 января число случаев ковида.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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