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Учёный назвал безосновательными утверждения о многократном заражении ковидом

Без лабораторных анализов ни в коем случае нельзя утверждать, что человек перенёс именно коронавирус. Как минимум ещё четыре инфекции могут вызвать потерю вкуса и обоняния.

10 июля, 03:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Утверждения пациентов о многократных заражениях коронавирусом чаще всего безосновательны. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с РИА "Новости". Он отметил, что в подавляющем большинстве люди болеют CoViD-19 один раз, а путаница происходит из-за того, что многие ставят диагнозы сами себе.

"Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику", — объяснил учёный.

"Болеют уже и в третий раз, и в четвёртый": Врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом

"Болеют уже и в третий раз, и в четвёртый": Врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом

По словам врача, потеря запаха и вкуса является симптоматикой ещё как минимум четырёх инфекций. Без лабораторных анализов нельзя утверждать, что человек перенёс именно CoViD-19, подчеркнул Нетёсов. Дважды перенести коронавирусное заболевание пациент может, если будет заражён другим штаммом, но такое происходит крайне редко — один случай на 100–200 тысяч человек, отмечает специалист.

Ранее Лайф писал, что в Роспотребнадзоре заявили о единичных случаях повторного заражения ковидом. В ведомстве отметили, что в любом случае врачи детализируют обстоятельства заболевания в первый раз. Это важно для уточнения статистики и выработки стратегий борьбы с пандемией.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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