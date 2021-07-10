Учёный назвал безосновательными утверждения о многократном заражении ковидом

Утверждения пациентов о многократных заражениях коронавирусом чаще всего безосновательны. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с РИА "Новости". Он отметил, что в подавляющем большинстве люди болеют CoViD-19 один раз, а путаница происходит из-за того, что многие ставят диагнозы сами себе.

"Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику", — объяснил учёный.

По словам врача, потеря запаха и вкуса является симптоматикой ещё как минимум четырёх инфекций. Без лабораторных анализов нельзя утверждать, что человек перенёс именно CoViD-19, подчеркнул Нетёсов. Дважды перенести коронавирусное заболевание пациент может, если будет заражён другим штаммом, но такое происходит крайне редко — один случай на 100–200 тысяч человек, отмечает специалист.