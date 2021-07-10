Россиян предупредили о последствиях купания в запрещённых местах

Люди, выбирающие водоёмы, в которых не разрешено купаться, поступают крайне безответственно и рискуют собственным здоровьем. Об этом заявила заведующая лабораторией проблем обеззараживания воды НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Камалия Кузнецова в беседе с радио Sputnik.

"Если водоёмы не разрешены для купания, значит, там в каком-то количестве находятся болезнетворные бактерии, вирусы. В первую очередь они вызывают заболевания, связанные с расстройством ЖКТ, так называемые болезни кишечной группы", — предупредила она.

Кузнецова не рекомендует купаться и в водоёмах, где водятся водоплавающие птицы — чайки, утки. Она предупреждает, что наличие пернатых означает, что вода там заражена церкариями, которые, проникнув в организм человека через кожу, могут вызывать аллергические высыпания. Это может угрожать здоровью детей и людей со слабым иммунитетом.

Если у человека нет возможности проверить наличие водоёма в перечне разрешённых для купания на сайте Роспотребнадзора, то стоит обратить внимание на состояние прибрежной полосы, советует специалист службы. Так, если там не оборудована пляжная зона, не скошена трава, а водное зеркало покрыто водорослями, то лучше не принимать водные процедуры в этом месте.