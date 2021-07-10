НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиян предупредили о последствиях купания в запрещённых местах

Если у человека нет возможности проверить наличие водоёма в перечне разрешённых для купания на сайте Роспотребнадзора, стоит обратить внимание на состояние прибрежной полосы.

10 июля, 02:56
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

Люди, выбирающие водоёмы, в которых не разрешено купаться, поступают крайне безответственно и рискуют собственным здоровьем. Об этом заявила заведующая лабораторией проблем обеззараживания воды НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Камалия Кузнецова в беседе с радио Sputnik.

"Если водоёмы не разрешены для купания, значит, там в каком-то количестве находятся болезнетворные бактерии, вирусы. В первую очередь они вызывают заболевания, связанные с расстройством ЖКТ, так называемые болезни кишечной группы", — предупредила она.

Кузнецова не рекомендует купаться и в водоёмах, где водятся водоплавающие птицы — чайки, утки. Она предупреждает, что наличие пернатых означает, что вода там заражена церкариями, которые, проникнув в организм человека через кожу, могут вызывать аллергические высыпания. Это может угрожать здоровью детей и людей со слабым иммунитетом.

Россиян предупредили о паразитах, способных проникать в кожу через воду

Россиян предупредили о паразитах, способных проникать в кожу через воду

Если у человека нет возможности проверить наличие водоёма в перечне разрешённых для купания на сайте Роспотребнадзора, то стоит обратить внимание на состояние прибрежной полосы, советует специалист службы. Так, если там не оборудована пляжная зона, не скошена трава, а водное зеркало покрыто водорослями, то лучше не принимать водные процедуры в этом месте.

Ранее россиянам рассказали, можно ли заболеть ковидом при купании в водоёме. Роспотребнадзор неоднократно проводил исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть такие предположения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1