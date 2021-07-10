Японцев возмутила программа РФ по газификации Южных Курил
Жители Страны восходящего солнца считают, что политика Токио в отношении РФ потерпела провал и теперь страну могут спасти только новые санкции.
Фото © flickr / Kirill ΞΚ Voloshin
Жители Японии возмутились, узнав о российской программе газификации Южных Курил к 2023 году. Читатели портала Yahoo News резко отреагировали на эту новость.
"Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая всё активнее заявляет свой контроль над "северными островами", какими-то "сожалениями" и тому подобной ерундой. Нужно принимать против России серьёзные санкционные меры!" — написал один из комментаторов.
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Японцы считают, что пора прекращать "возню" в отношениях с Россией и изменить подходы, к примеру выстроить экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, всё остальное — прекратить. По их мнению, японская политика в отношении РФ потерпела провал, теперь страну могут спасти только новые санкции против "покусившихся на её территорию" Китая, России и Южной Кореи.
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Напомним, что 7 июля пресс-служба Правительства Сахалинской области сообщила, что острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы.
Ранее Лайф сообщал, что в Японии назвали главное условие для мирного договора с Россией, основным препятствием на пути к которому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. В Стране восходящего солнца уверены, что урегулировать все разногласия можно будет только при президентстве Путина.
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