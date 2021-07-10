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Японцев возмутила программа РФ по газификации Южных Курил

Жители Страны восходящего солнца считают, что политика Токио в отношении РФ потерпела провал и теперь страну могут спасти только новые санкции.

10 июля, 02:53
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/kvoloshin/12600692095/in/photolist-kctQKZ-kctNiV-kcuuvt-kcv6i2-kcwCZN-qNpeSb-kcv5Jg-kcuoqn-kcvoh2-kcwDZJ-mtXPAK-kcuE82-kcuBPB-pTG4SJ-kcuKaD-kvVdzb-kcwRuC-qQwVpM-kcwT25-kcuvrK-kcuzFB-kcu3BK-kcuH66-kcve5V-kcwAyA-kcwwiG-kcwhWS-kcuQ7R-mtXpmT-pTV5Bn-pTV6up-7ejbPH-qygzav-qQG5QB-mtXJm6-qQBDLy-kcvpN8-qNpcA7-pTG5n1-kcuwc4-kcuChD-pTV4Ht-qygySr-pTG5g9-qNpcKA-kcw5Pf-kcujAM-kcwdfh-qQBDG5-qNpcQf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kirill ΞΚ Voloshin</a></p>

Фото © flickr / Kirill ΞΚ Voloshin

Жители Японии возмутились, узнав о российской программе газификации Южных Курил к 2023 году. Читатели портала Yahoo News резко отреагировали на эту новость.

"Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая всё активнее заявляет свой контроль над "северными островами", какими-то "сожалениями" и тому подобной ерундой. Нужно принимать против России серьёзные санкционные меры!" — написал один из комментаторов.

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Японцы считают, что пора прекращать "возню" в отношениях с Россией и изменить подходы, к примеру выстроить экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, всё остальное — прекратить. По их мнению, японская политика в отношении РФ потерпела провал, теперь страну могут спасти только новые санкции против "покусившихся на её территорию" Китая, России и Южной Кореи.

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Напомним, что 7 июля пресс-служба Правительства Сахалинской области сообщила, что острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы.

Ранее Лайф сообщал, что в Японии назвали главное условие для мирного договора с Россией, основным препятствием на пути к которому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. В Стране восходящего солнца уверены, что урегулировать все разногласия можно будет только при президентстве Путина.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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