Москвичей вновь предупредили об аномальной жаре

Москву снова ожидает аномальная жара до 33 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в беседе с ТАСС.

"Всю следующую неделю, до конца недели, температура в столице будет высокая — на 8–10 градусов выше средних многолетних значений. Мы ожидаем, что в пределах 31–33 градусов в дневные часы будет и около 20 градусов по ночам", — сообщил метеоролог.

По словам Синенкова, в выходные температура воздуха будет в пределах 31–33 градусов тепла.