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Москвичей вновь предупредили об аномальной жаре

Такая погода будет хозяйничать в столице до конца следующей недели. Отмечается, что температура воздуха превысит норму на 8–10 градусов.

10 июля, 01:42
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Москву снова ожидает аномальная жара до 33 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в беседе с ТАСС.

"Всю следующую неделю, до конца недели, температура в столице будет высокая — на 8–10 градусов выше средних многолетних значений. Мы ожидаем, что в пределах 31–33 градусов в дневные часы будет и около 20 градусов по ночам", — сообщил метеоролог.

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По словам Синенкова, в выходные температура воздуха будет в пределах 31–33 градусов тепла.

Другой метеоролог, Евгений Тишковец, также предупреждал москвичей об аномальной жаре. Он отметил, что она будет связана с антициклоном скандинавского происхождения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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