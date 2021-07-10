Москвичей вновь предупредили об аномальной жаре
Такая погода будет хозяйничать в столице до конца следующей недели. Отмечается, что температура воздуха превысит норму на 8–10 градусов.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Москву снова ожидает аномальная жара до 33 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в беседе с ТАСС.
"Всю следующую неделю, до конца недели, температура в столице будет высокая — на 8–10 градусов выше средних многолетних значений. Мы ожидаем, что в пределах 31–33 градусов в дневные часы будет и около 20 градусов по ночам", — сообщил метеоролог.
По словам Синенкова, в выходные температура воздуха будет в пределах 31–33 градусов тепла.
Другой метеоролог, Евгений Тишковец, также предупреждал москвичей об аномальной жаре. Он отметил, что она будет связана с антициклоном скандинавского происхождения.
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