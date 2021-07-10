Стало известно, какой фрегат станет первым штатным носителем ракет "Циркон"

Первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется, что первым штатным носителем станет фрегат "Адмирал Головко", — сообщил собеседник агентства.

"Адмирал Головко" — третий по счёту и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года.