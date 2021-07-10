Стало известно, какой фрегат станет первым штатным носителем ракет "Циркон"
Ходовые испытания судна планируют начать уже весной следующего года. В данный момент участие в тестовых запусках ракет принимает другой корабль.
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Первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
"Планируется, что первым штатным носителем станет фрегат "Адмирал Головко", — сообщил собеседник агентства.
"Адмирал Головко" — третий по счёту и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года.
Ранее сообщалось, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" будут проходить с фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Однако заметим, что и они относятся к фрегатам проекта 22350. При этом фрегат "Адмирал Горшков" является нынешним участником испытания ракеты.
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