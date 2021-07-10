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Стало известно, какой фрегат станет первым штатным носителем ракет "Циркон"

Ходовые испытания судна планируют начать уже весной следующего года. В данный момент участие в тестовых запусках ракет принимает другой корабль.

10 июля, 01:08
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12329718@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

Первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется, что первым штатным носителем станет фрегат "Адмирал Головко", — сообщил собеседник агентства.

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году

"Адмирал Головко" — третий по счёту и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" будут проходить с фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Однако заметим, что и они относятся к фрегатам проекта 22350. При этом фрегат "Адмирал Горшков" является нынешним участником испытания ракеты.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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