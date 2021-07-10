В Гаити назначили временного президента

Сенат Гаити назначил временного президента страны. Им стал председатель сената Жозеф Ламбер. Об этом свидетельствует резолюция, которую приводит местный портал Juno7.

"Новый временный президент Его превосходительство Жозеф Ламбер принесёт конституционную присягу в парламенте", — говорится в документе.

Как пишет издание, Ламберт будет выполнять функции президента до второго понедельника января 2022 года. Именно в этот период в Гаити планируют провести выборы лидера страны. В резолюции также отмечается, что временный глава государства проведёт консультации с различными ведомствами. Документ был принят абсолютным большинством голосов.

Кроме того, Правительство Гаити обратилось к ООН с просьбой направить войска для стабилизации ситуации в стране после убийства президента Жовенеля Моиза. Как сообщает агентство Reuters, соответствующее письмо было направлено 7 июля во всемирную организацию от имени и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа. Ранее сообщалось, что власти Гаити выступили с аналогичной просьбой к США.