Захарова посоветовала США переключиться с "русской угрозы" на НЛО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США переключить внимание с "русской угрозы" на НЛО. Об этом она заявила, комментируя скандал с американским журналистом, который пожаловался на то, что его якобы прослушивают спецслужбы с целью выставить "агентом российской пропаганды".

"Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Отметим, что ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что стал объектом прослушки из-за желания взять интервью у президента России Владимира Путина. По мнению журналиста, у АНБ были планы выставить его "рупором Кремля". Захарова отметила, что дело не стоило бы внимания, если б не тот факт, что "к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе".