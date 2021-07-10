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Захарова посоветовала США переключиться с "русской угрозы" на НЛО

Причиной подтрунивания над неразвитым воображением стала история американского журналиста, на которого, по его словам, фабрикуют "русское досье".

9 июля, 23:51
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10225925706678978&set=pb.1523648416.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Фото © Facebook / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США переключить внимание с "русской угрозы" на НЛО. Об этом она заявила, комментируя скандал с американским журналистом, который пожаловался на то, что его якобы прослушивают спецслужбы с целью выставить "агентом российской пропаганды".

"Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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Отметим, что ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что стал объектом прослушки из-за желания взять интервью у президента России Владимира Путина. По мнению журналиста, у АНБ были планы выставить его "рупором Кремля". Захарова отметила, что дело не стоило бы внимания, если б не тот факт, что "к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе".

Ранее Лайф сообщал, что посол США в Москве Джон Салливан пожаловался на дефицит сотрудников в Посольстве США, Захарова ответила. В 2016 году в диппредставительстве работало 1200 человек, а после 1 августа останется 120.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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