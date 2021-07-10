Чуть не умерший от ковида актёр Дьяченко рассказал, что не может ходить
По признанию артиста, вирус ещё в нём, но самочувствие более-менее стабилизировалось. Он поблагодарил всех фанатов за поддержку.
Александр Дьяченко. Фото © Instagram / antigoalex
Госпитализированный с коронавирусом известный российский актёр Александр Дьяченко пошёл на поправку, но пока не может сказать, что чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал фанатам, которые, по его же признанию, регулярно пишут ему слова поддержки.
Дьяченко опубликовал в "Инстаграме" фото капельницы, а в подписи к снимку пошутил, что таким образом он "завтракает", намекая на большое количество препаратов, вводимых внутривенно. Однако актёр подчеркнул, что их число уже сократилось.
"Я держусь. Вирус ещё во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но "держусь". Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими", — написал Дьяченко.
Он также поблагодарил фанатов за преданность и слова поддержки, которые регулярно поступают ему в личные сообщения.
Ранее актёр Александр Дьяченко уже рассказывал о своём состоянии. Однако тогда свой пост в социальной сети он посвятил режиссёру Сергею Лялину, который недавно умер от коронавируса.
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