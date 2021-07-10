Диетолог раскрыла рецепт полезного перекуса

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какие продукты и в каком количестве лучше выбирать для перекуса. Своим мнением она поделилась в беседе с изданием "Москва 24".

"Нормальный, здоровый перекус — это хорошо. Он должен быть один-два раза в день оптимально. И должен быть правильным", — сказала диетолог.

Макиша отметила, что главное, чтобы в продуктах не было белков. Так, для перекуса подойдёт молоко, но лучше отдать предпочтение кефиру, йогурту или ряженке. Все эти продукты, добавила диетолог, хорошо сочетаются с фруктами.

"Если посмотреть с точки зрения витамина С, то киви и цитрусовые будут лучше, чем, например, яблоки и груши. С другой стороны, в яблоках есть полезные пектины — это то, что нужно для поддержания иммунитета. Сливы также являются хорошим источником пектина", — пояснила Макиша.

Она уточнила, что важно следить за количеством съеденных фруктов: порция не должна превышать 300 граммов за раз. Эксперт добавила, что если комбинировать кисломолочные продукты и фрукты, то таких перекусов должно быть один-два. Однако утолить голод можно и овощами, с которыми организм получает не только воду, но и клетчатку с минеральными солями. К слову, их количество необязательно считать.