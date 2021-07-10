Посол Антонов назвал конфронтационным шагом новые антироссийские санкции США

Решение Минторга США о введении новых санкций против российских компаний является конфронтационным шагом. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Налицо очередной конфронтационный шаг... Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединённых Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений", — приводится заявление Антонова на странице российской дипмиссии в "Фейсбуке".

Уточняется, что речь идёт об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой. Антонов отметил, что заключение управления промышленной безопасности торгового ведомства было изучено, при этом никакой конкретики по поводу выявленных нарушений американская сторона не приводит.

"Использовала уже набившее оскомину likely, говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ. Такой подход не выдерживает критики", — подчеркнул дипломат.