В Минфине позитивно оценили подтверждение суверенного рейтинга России

Подтверждение кредитного рейтинга всеми агентствами "большой тройки" говорит об эффективности проводимой макроэкономической политики. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации агентством Fitch Ratings на уровне BBB со стабильным прогнозом. Агентство отмечает, что текущее состояние платёжного баланса страны, значительные накопленные фискальные резервы и сбалансированное бюджетное планирование позволяют российской экономике успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки", — сообщил журналистам он.

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что кредитный рейтинг России на уровне BBB отражает её надёжную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов.