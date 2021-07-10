США и Францию беспокоят "вызовы" со стороны России в Европе

США будут продолжать консультации с Францией по поводу "вызовов" со стороны России в Европе. Об этом сообщили в Пентагоне по итогам встречи в Вашингтоне главы американского ведомства Ллойда Остина и министра Вооружённых сил Франции Флоранс Парли.

"Вызовы со стороны России в Европе и в других частях вызывают обеспокоенность двух стран. Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам", — отмечается в заявлении.

При этом не уточняется, о каких именно "вызовах" идёт речь. На встрече также рассмотрели "вызов со стороны Китая". Остин отметил, что "некоторые соперники" США пытаются подорвать "стабильный и открытый порядок", который поддерживает Вашингтон.

"В Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнёром США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе", — цитирует ведомство высказывания Остина.