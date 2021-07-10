США и Францию беспокоят "вызовы" со стороны России в Европе
Министры вооружённых сил обеих стран также обсудили "вызовы" со стороны Китая и своё сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
Фото © Twitter / Florence Parly
США будут продолжать консультации с Францией по поводу "вызовов" со стороны России в Европе. Об этом сообщили в Пентагоне по итогам встречи в Вашингтоне главы американского ведомства Ллойда Остина и министра Вооружённых сил Франции Флоранс Парли.
"Вызовы со стороны России в Европе и в других частях вызывают обеспокоенность двух стран. Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам", — отмечается в заявлении.
При этом не уточняется, о каких именно "вызовах" идёт речь. На встрече также рассмотрели "вызов со стороны Китая". Остин отметил, что "некоторые соперники" США пытаются подорвать "стабильный и открытый порядок", который поддерживает Вашингтон.
"В Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнёром США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе", — цитирует ведомство высказывания Остина.
Ранее Лайф писал, что Блинкен и Макрон заявили об общих целях в отношениях с Россией. Позже Путин и Макрон обсудили возвращение России и ЕС к нормальному диалогу. Как указали в Кремле, лидеры РФ и Франции также высказались за активизацию переговоров по реализации Минских соглашений. Тем временем в Кремле заявляют об отсутствии "розовых очков" в отношении Запада.
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