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"Вторая только закрепляет результат": Омбудсмен Титов предложил выдавать QR-коды уже после первой дозы вакцины

Эта мера, по его мнению, простимулирует процесс вакцинации и спасёт ресторанный и гостиничный бизнес.

9 июля, 22:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/a_chto_titov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Борис Титов</a></p>

Фото © Twitter / Борис Титов

QR-коды следует выдавать после того, как человек получил первую дозу вакцины от коронавируса. Такое мнение высказал уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины. Сегодня большинство медиков и биологов солидарны: для обеспечения надёжной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины. Вторая доза только закрепляет результат", — говорится в комментарии Титова.

"Проще закрыться": Бизнес-омбудсмен заявил, что рестораны Москвы потеряли до 80% выручки из-за QR-кодов

"Проще закрыться": Бизнес-омбудсмен заявил, что рестораны Москвы потеряли до 80% выручки из-за QR-кодов

Он уверен, что такой подход позволит не только увеличить темпы вакцинации, но и спасти ресторанный и гостиничный бизнес. При этом Титов выступил за допуск на российский рынок и иностранных вакцин от коронавируса, получивших одобрение Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Для летних веранд власти сделали временное исключение — они будут работать без QR-кодов до 1 августа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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