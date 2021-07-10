"Вторая только закрепляет результат": Омбудсмен Титов предложил выдавать QR-коды уже после первой дозы вакцины
Эта мера, по его мнению, простимулирует процесс вакцинации и спасёт ресторанный и гостиничный бизнес.
Фото © Twitter / Борис Титов
QR-коды следует выдавать после того, как человек получил первую дозу вакцины от коронавируса. Такое мнение высказал уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины. Сегодня большинство медиков и биологов солидарны: для обеспечения надёжной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины. Вторая доза только закрепляет результат", — говорится в комментарии Титова.
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Он уверен, что такой подход позволит не только увеличить темпы вакцинации, но и спасти ресторанный и гостиничный бизнес. При этом Титов выступил за допуск на российский рынок и иностранных вакцин от коронавируса, получивших одобрение Всемирной организации здравоохранения.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Для летних веранд власти сделали временное исключение — они будут работать без QR-кодов до 1 августа.
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