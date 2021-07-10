QR-коды следует выдавать после того, как человек получил первую дозу вакцины от коронавируса. Такое мнение высказал уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины. Сегодня большинство медиков и биологов солидарны: для обеспечения надёжной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины. Вторая доза только закрепляет результат", — говорится в комментарии Титова.

Он уверен, что такой подход позволит не только увеличить темпы вакцинации, но и спасти ресторанный и гостиничный бизнес. При этом Титов выступил за допуск на российский рынок и иностранных вакцин от коронавируса, получивших одобрение Всемирной организации здравоохранения.