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Собянин назвал условие введения локдауна в Москве

Власти столицы всеми силами пытаются не допустить полного закрытия, однако это даётся "очень дорогой ценой", отметил мэр города.

9 июля, 19:15

Фото © ТАСС / Лиходеев Семён

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил введения локдауна в том случае, если цифры вакцинации сотрудников общепита, организаций торговли и услуг будут меньше 60%. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

"Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход. Исход такой — локдаун, полное закрытие", — сказал Собянин.

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

В своей речи мэр столицы добавил, что власти Москвы всеми силами стараются избежать подобного решения, однако это даётся "очень дорогой ценой".

Ранее Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся смертельно опасной. По словам мэра, зачастую вирус в начале маскируется под ОРВИ, люди теряют бдительность, а потом резко происходит ухудшение.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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