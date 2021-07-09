Собянин назвал условие введения локдауна в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил введения локдауна в том случае, если цифры вакцинации сотрудников общепита, организаций торговли и услуг будут меньше 60%. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

"Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход. Исход такой — локдаун, полное закрытие", — сказал Собянин.

В своей речи мэр столицы добавил, что власти Москвы всеми силами стараются избежать подобного решения, однако это даётся "очень дорогой ценой".