Собянин назвал условие введения локдауна в Москве
Власти столицы всеми силами пытаются не допустить полного закрытия, однако это даётся "очень дорогой ценой", отметил мэр города.
Фото © ТАСС / Лиходеев Семён
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил введения локдауна в том случае, если цифры вакцинации сотрудников общепита, организаций торговли и услуг будут меньше 60%. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".
"Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход. Исход такой — локдаун, полное закрытие", — сказал Собянин.
В своей речи мэр столицы добавил, что власти Москвы всеми силами стараются избежать подобного решения, однако это даётся "очень дорогой ценой".
Ранее Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся смертельно опасной. По словам мэра, зачастую вирус в начале маскируется под ОРВИ, люди теряют бдительность, а потом резко происходит ухудшение.
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