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NYT назвала имя предполагаемого организатора убийства президента Гаити

Ключевая фигура в нападении на главу республики — иностранец, владеющий испанским и английским языками.

9 июля, 19:15

Фото © ТАСС / АР / Joseph Odelyn

Задержанные в рамках расследования дела об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане США гаитянского происхождения раскрыли главного организатора нападения на главу государства. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местного судью Клемана Ноэля, проводившего допрос.

Согласно информации газеты, задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан назвали главным организатором атаки на политика некоего иностранца по прозвищу Майк. Мужчина, с их слов, владеет испанским и английским языками.

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Задержанные американцы утверждают, что задача физического уничтожения президента Жовенеля Моиза не ставилась. Его нужно было задержать по таинственному ордеру следственного судьи. Мужчины говорят, что в кровавой истории выступали в качестве переводчиков.

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Ранее Лайф сообщал, что власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, 53-летний президент республики Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля.

К убийству президента Гаити причастны экс-военные Колумбии

К убийству президента Гаити причастны экс-военные Колумбии

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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