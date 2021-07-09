NYT назвала имя предполагаемого организатора убийства президента Гаити

Задержанные в рамках расследования дела об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане США гаитянского происхождения раскрыли главного организатора нападения на главу государства. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местного судью Клемана Ноэля, проводившего допрос.

Согласно информации газеты, задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан назвали главным организатором атаки на политика некоего иностранца по прозвищу Майк. Мужчина, с их слов, владеет испанским и английским языками.

Задержанные американцы утверждают, что задача физического уничтожения президента Жовенеля Моиза не ставилась. Его нужно было задержать по таинственному ордеру следственного судьи. Мужчины говорят, что в кровавой истории выступали в качестве переводчиков.