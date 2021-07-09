Подозреваемые в убийстве президента Гаити американцы назвали цель нападения
В автомобилях задержанных нашли оружие, деньги, сервер камеры видеонаблюдения, которая была установлена в резиденции главы республики, а также чековую книжку первой леди страны.
Фото © Газета Nouvelliste
Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане США заявили, что перед наёмниками не стояла задача уничтожения главы республики. Об этом сообщил судья Клеман Ноэль со ссылкой на расследование дела.
"Целью наёмников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его", — сказал Ноэль в интервью газете Nouvelliste, при этом не уточнив, какой именно ордер имели в виду задержанные.
Судья рассказал, что наёмники получили эту работу через Сеть. По его словам, в автомобилях подозреваемых правоохранители нашли оружие, деньги, сервер камеры видеонаблюдения, которая была установлена в резиденции президента, а также чековую книжку первой леди Гаити.
Ранее Лайф сообщал, что власти Гаити раскрыли количество наёмников, входивших в отряд убийц президента Моиза. Группа состояла из 26 человек. Напомним, 53-летний президент республики Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля.
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