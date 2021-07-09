В районе озера Тундрово в Тюменской области ввели карантин по птичьему гриппу

На территории озера Тундрово Бердюжского района Тюменской области ввели карантин по птичьему гриппу. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Документ можно посмотреть на интернет-портале правовой информации.

"Ограничительные мероприятия введены в пределах границ эпизоотического очага и неблагополучного пункта в пределах границ озера Тундрово, угрожаемой зоны, включая село Нестерово и деревню Одышка Бердюжского района Тюменской области", — говорится в сообщении.

Также зона наблюдения включает село Окунево Бердюжского района и деревни Грачи, Дальнетравное Казанского района Тюменской области.

В период карантина будут перекрыты все дороги, выставлены КПП, оборудованные дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством. Также будут привлечены ветеринары и сотрудники правоохранительных органов. Движение транспорта в зоне карантина ограничат, а те авто, которые будут пропускать, должны быть продезинфицированы на въезде и выезде из зоны.

Также будет прекращено перемещение птиц внутри эпизоотического очага, приостановлен вывоз птиц, яиц и других продуктов птицеводства.