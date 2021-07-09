В районе озера Тундрово в Тюменской области ввели карантин по птичьему гриппу
В карантинной зоне ограничат движение транспорта, все автомобили будут дезинфицировать на въезде и выезде.
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На территории озера Тундрово Бердюжского района Тюменской области ввели карантин по птичьему гриппу. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Документ можно посмотреть на интернет-портале правовой информации.
"Ограничительные мероприятия введены в пределах границ эпизоотического очага и неблагополучного пункта в пределах границ озера Тундрово, угрожаемой зоны, включая село Нестерово и деревню Одышка Бердюжского района Тюменской области", — говорится в сообщении.
Также зона наблюдения включает село Окунево Бердюжского района и деревни Грачи, Дальнетравное Казанского района Тюменской области.
В период карантина будут перекрыты все дороги, выставлены КПП, оборудованные дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством. Также будут привлечены ветеринары и сотрудники правоохранительных органов. Движение транспорта в зоне карантина ограничат, а те авто, которые будут пропускать, должны быть продезинфицированы на въезде и выезде из зоны.
Также будет прекращено перемещение птиц внутри эпизоотического очага, приостановлен вывоз птиц, яиц и других продуктов птицеводства.
А ранее академик РАН рассказал, что случаи передачи птичьего гриппа человеку довольно часто обнаруживают у людей, работа которых связана с сельскохозяйственной деятельностью. Как правило, дальнейшей передачи вируса от человека к человеку не происходит.
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