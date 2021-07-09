В Якутске возле многоквартирного дома нашли тело младенца. Сначала свидетели приняли ребёнка за куклу, но позже поняли, что это пятимесячный малыш. Он пролежал на земле около трёх часов. Об этом сообщает SakhaDay.

Как пишет издание, первой подозрительную "куклу" заметила пенсионерка, живущая в доме. С балкона она крикнула прохожим, попросив их проверить, что лежит на земле. Девушка, проходившая мимо, увидела, что это никакая не кукла, а пятимесячный ребёнок.

"Сразу было понятно, что это не кукла, — по брызгам крови на тротуаре и здании. Он был мёртв. Мы его накрыли. Прохожие вызвали полицию", — рассказала очевидица.

Региональная прокуратура уже проводит проверку по факту происшествия.