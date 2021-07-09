Лайф узнал подробности задержания главы отдела МВД по Егорьевску

Лайф выяснил подробности задержания начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова, в отношении которого проводят служебную проверку в связи с его возможной причастностью к противоправной деятельности. По словам источника в правоохранительных органах, Ермаков подозревается в покушении на убийство, у него могли быть сообщники.

Следователи предполагают, что полицейский и несколько неустановленных лиц в период с ноября 2020 по апрель 2021 года создали группировку для слежки и выбора времени места убийства А. Крайнова и А. Смирнова. К ним у задержанного главы отдела МВД были финансовые претензии после сделки по продаже недвижимости.

По словам нашего собеседника, в рамках расследования в Москве был задержан сын Ермакова Александр. Мужчина — оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД РФ.