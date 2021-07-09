В отели Кубани привитых первым компонентом антиковидной вакцины заселят без ПЦР-тестов
Изменения внесены в постановление "О введении режима повышенной готовности" и вступят в силу с 10 июля.
Фото © Сайт администрации региона
С 10 июля туристы смогут заселиться в гостиницы и отели Краснодарского края без ПЦР-тестов в случае, если они привиты только первым компонентом вакцины от коронавируса. Губернатор Вениамин Кондратьев внёс соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности".
"Дополнение в курортные правила: заселяться в отели можно с первым компонентом вакцины или сделав прививку в течение трёх дней после приезда", — сказано на сайте администрации региона.
Ранее Лайф писал, что Ростуризм призвал власти Кубани разрешить въезд туристам с отрицательным ПЦР-тестом. Дело в том, что отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются.
Напомним, с 1 июля в гостиницы на Кубани пускают туристов с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом не более полугода назад заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три дня до заезда. Также сообщалось, что с 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно будет только с сертификатом о вакцинации или документами о перенесённом коронавирусе. ПЦР-тесты будут приниматься только от туристов, у которых есть противопоказания к прививке (в таком случае им также нужно предоставить справку о медицинском отводе). При этом детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов.
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