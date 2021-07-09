В отели Кубани привитых первым компонентом антиковидной вакцины заселят без ПЦР-тестов

Напомним, с 1 июля в гостиницы на Кубани пускают туристов с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом не более полугода назад заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три дня до заезда. Также сообщалось, что с 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно будет только с сертификатом о вакцинации или документами о перенесённом коронавирусе. ПЦР-тесты будут приниматься только от туристов, у которых есть противопоказания к прививке (в таком случае им также нужно предоставить справку о медицинском отводе). При этом детей до 14 лет будут заселять в отели без ПЦР-тестов.