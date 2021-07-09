Стрельба с поножовщиной произошла у детсада в Марселе, есть погибший
По данным местных СМИ, жертвой оказался 18-летний молодой человек, фигурант дела о торговле наркотиками. Преступнику удалось скрыться, сейчас его ищет полиция.
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Недалеко от детского сада во французском Марселе произошли стрельба и поножовщина. Как сообщает телеканал BFM TV, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, ещё трое получили ранения.
По данным издания, погибшим оказался 18-летний молодой человек, ранее фигурировавший в деле о торговле наркотиками. Как сообщают очевидцы, на помощь ему бросились три человека, которые впоследствии получили ножевые ранения. Отмечается, что преступнику удалось скрыться, сейчас его ищет полиция.
Информация о состоянии пострадавших людей пока уточняется.
Ранее сообщалось, что в немецком Вюрцбурге неизвестный с ножом напал на прохожих и убил трёх человек. Преступника удалось нейтрализовать выстрелом в ногу, его задержала полиция.
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