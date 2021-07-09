Стрельба с поножовщиной произошла у детсада в Марселе, есть погибший

Недалеко от детского сада во французском Марселе произошли стрельба и поножовщина. Как сообщает телеканал BFM TV, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, ещё трое получили ранения.

По данным издания, погибшим оказался 18-летний молодой человек, ранее фигурировавший в деле о торговле наркотиками. Как сообщают очевидцы, на помощь ему бросились три человека, которые впоследствии получили ножевые ранения. Отмечается, что преступнику удалось скрыться, сейчас его ищет полиция.

Информация о состоянии пострадавших людей пока уточняется.