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Стрельба с поножовщиной произошла у детсада в Марселе, есть погибший

По данным местных СМИ, жертвой оказался 18-летний молодой человек, фигурант дела о торговле наркотиками. Преступнику удалось скрыться, сейчас его ищет полиция.

9 июля, 18:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Недалеко от детского сада во французском Марселе произошли стрельба и поножовщина. Как сообщает телеканал BFM TV, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, ещё трое получили ранения.

По данным издания, погибшим оказался 18-летний молодой человек, ранее фигурировавший в деле о торговле наркотиками. Как сообщают очевидцы, на помощь ему бросились три человека, которые впоследствии получили ножевые ранения. Отмечается, что преступнику удалось скрыться, сейчас его ищет полиция.

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Информация о состоянии пострадавших людей пока уточняется.

Ранее сообщалось, что в немецком Вюрцбурге неизвестный с ножом напал на прохожих и убил трёх человек. Преступника удалось нейтрализовать выстрелом в ногу, его задержала полиция.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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