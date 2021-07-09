Жительница Башкирии рассказала об адских условиях в частном доме престарелых. Видео © LIFE

Жительница Уфы рассказала Лайфу об ужасных условиях содержания в одном из частных домов престарелых. Речь идёт о пансионате "Долголетие", в который она отправила свекровь, однако уже через полтора месяца была вынуждена забрать её обратно. Состояние пенсионерки на тот момент оставляло желать лучшего.

Маргарита рассказала Лайфу, что по семейным обстоятельствам в конце мая ей пришлось устроить в пансионат недееспособную родственницу. Однако практически сразу начались проблемы — у бабушки образовались пролежни, на которые персонал никак не реагировал. Теперь, по словам собеседницы, пожилой женщине требуется операция.

Фото © LIFE

После скандала с сотрудниками "Долголетия" женщина приняла решение забрать пенсионерку домой. Однако перед этим Маргарите в ультимативной форме заявили, что за свои услуги пансионат принимает только наличку, так как руководство якобы не хочет платить налоги. Однако на этом "круги ада" для женщины не закончились. Больше всего её поразили условия проживания пожилых постояльцев.

"Заходишь — с ходу грязь, там мусор, фекалии, разорванные памперсы. Духота стоит, у них не открываются окна даже. Ни телевизора, ни радио, никаких развлечений. <...> Мы свою мать еле нашли, она лежала голая в памперсе. Это получается, что все в таком состоянии лежат там, чем больше молчишь, тем дольше, наверное, так и лежишь", — пояснила Маргарита.

Фото © LIFE

После увиденного женщина написала жалобу в Роспотребнадзор, однако никакого официального ответа до сих пор не пришло. Кроме того, Маргарита уведомила о ситуации и главу Башкирии Радия Хабирова, реакции со стороны представителей госорганов республики пока не последовало.