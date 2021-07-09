Бывший гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" приговорён к 10 годам колонии за взятку
Также в колонию отправится экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, выступавший в этом деле посредником.
Артемий Кызласов. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Экс-гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" (Свердловская область) Артемия Кызласова приговорили к десяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Такое решение принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Также за посредничество во взятке к восьми годам колонии строгого режима приговорён бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Стоит отметить, что в ноябре 2020 года экс-чиновника приговорили к пяти годам колонии за мошенничество со средствами пайщиков. Итоговое наказание для Шилиманова составит девять лет колонии. Кроме того, он и Кызласов обязаны будут выплатить штраф в размере 13 миллионов рублей.
Как сообщает ТАСС, защита Шилиманова намерена обжаловать приговор. Представители Кызласова не прокомментировали решение суда.
Согласно данным следствия и суда, в июле 2019 года Артемий Кызласов вымогал у коммерческого директора фирмы-подрядчика взятку в размере 10 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ в "Титановой долине". В феврале 2020 года часть этой суммы была передана в одном из екатеринбургских кафе под контролем сотрудников Управления ФСБ по региону, к которым обратился бизнесмен с заявлением о вымогательстве. Кызласов и его посредник Шилиманов были задержаны. Осуждённые признали вину частично.
Ранее, в мае 2021 года, по делу о получении взятки в размере двух миллионов рублей к девяти годам колонии был приговорён бывший замглавы Республики Хакасия Сергей Новиков. Суд потребовал выплатить штраф в размере 60,5 миллиона рублей и лишил его права занимать государственные должности в течение пяти лет.
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