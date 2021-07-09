Бывший гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" приговорён к 10 годам колонии за взятку

Экс-гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" (Свердловская область) Артемия Кызласова приговорили к десяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Такое решение принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Также за посредничество во взятке к восьми годам колонии строгого режима приговорён бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Стоит отметить, что в ноябре 2020 года экс-чиновника приговорили к пяти годам колонии за мошенничество со средствами пайщиков. Итоговое наказание для Шилиманова составит девять лет колонии. Кроме того, он и Кызласов обязаны будут выплатить штраф в размере 13 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, защита Шилиманова намерена обжаловать приговор. Представители Кызласова не прокомментировали решение суда.

Согласно данным следствия и суда, в июле 2019 года Артемий Кызласов вымогал у коммерческого директора фирмы-подрядчика взятку в размере 10 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ в "Титановой долине". В феврале 2020 года часть этой суммы была передана в одном из екатеринбургских кафе под контролем сотрудников Управления ФСБ по региону, к которым обратился бизнесмен с заявлением о вымогательстве. Кызласов и его посредник Шилиманов были задержаны. Осуждённые признали вину частично.