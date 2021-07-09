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Главу ОМВД по Егорьевску арестовали за покушение на убийство

Под стражей полицейский проведёт по меньшей мере два месяца, а именно до 8 сентября 2021-го.

9 июля, 16:42

Фото © Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Главу ОМВД по Егорьевску Олега Ермакова арестовали за покушение на убийство. Видео © Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Пресненский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД России по подмосковному городскому округу Егорьевск Олега Ермакова. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. Полицейскому вменяют покушение на убийство бизнесмена.

Под стражей глава ОМВД проведёт по меньшей мере два месяца. Обвиняемым по делу о покушении на убийство проходит также сын Ермакова Александр. Он занимает должность оперуполномоченного Четвёртого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Александра, как и отца, арестовали на два месяца – до 8 сентября 2021 года.

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Напомним, о задержании Олега Ермакова стало известно 8 июля. Сообщалось, что в отношении полицейского начата служебная проверка. Подробности этой истории узнал Лайф.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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