Главу ОМВД по Егорьевску арестовали за покушение на убийство
Под стражей полицейский проведёт по меньшей мере два месяца, а именно до 8 сентября 2021-го.
Фото © Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы
Главу ОМВД по Егорьевску Олега Ермакова арестовали за покушение на убийство. Видео © Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы
Пресненский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД России по подмосковному городскому округу Егорьевск Олега Ермакова. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. Полицейскому вменяют покушение на убийство бизнесмена.
Под стражей глава ОМВД проведёт по меньшей мере два месяца. Обвиняемым по делу о покушении на убийство проходит также сын Ермакова Александр. Он занимает должность оперуполномоченного Четвёртого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Александра, как и отца, арестовали на два месяца – до 8 сентября 2021 года.
Напомним, о задержании Олега Ермакова стало известно 8 июля. Сообщалось, что в отношении полицейского начата служебная проверка. Подробности этой истории узнал Лайф.
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