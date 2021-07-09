Главу ОМВД по Егорьевску арестовали за покушение на убийство

Пресненский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД России по подмосковному городскому округу Егорьевск Олега Ермакова. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. Полицейскому вменяют покушение на убийство бизнесмена.

Под стражей глава ОМВД проведёт по меньшей мере два месяца. Обвиняемым по делу о покушении на убийство проходит также сын Ермакова Александр. Он занимает должность оперуполномоченного Четвёртого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Александра, как и отца, арестовали на два месяца – до 8 сентября 2021 года.