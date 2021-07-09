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Экс-замглавы "Военторга" приговорён к пяти годам тюрьмы в США

Тейф в течение трёх лет после выхода из пенитенциарного учреждения будет находиться под особым надзором.

9 июля, 16:31
<p>Фото © Matt McClain-Pool / Getty Images</p>

Фото © Matt McClain-Pool / Getty Images

Признавший себя виновным в отмывании денег, налоговых нарушениях и нарушении визового законодательства США, бывший заместитель директора "Военторга" Леонид Тейф приговорён к пяти годам заключения в американской тюрьме. Об этом свидетельствуют документы из электронной базы данных федерального суда Восточного округа Северной Каролины.

В них уточняется, что полный срок лишения свободы составляет 60 месяцев. Кроме того, по выходе из тюрьмы Тейф в течение трёх лет будет находиться под особым надзором.

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Как уже сообщал Лайф, Леонида Тейфа обвиняли в отмывании 150 миллионов долларов, полученных, предположительно, путём откатов при распределении российских госконтрактов, а также даче взятки чиновнику, визовом мошенничестве, незаконном владении оружием и попытке организации заказного убийства. После задержания он пытался добиться освобождения под залог, но безрезультатно. Позднее Тейф частично признал вину.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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