Экс-замглавы "Военторга" приговорён к пяти годам тюрьмы в США

Признавший себя виновным в отмывании денег, налоговых нарушениях и нарушении визового законодательства США, бывший заместитель директора "Военторга" Леонид Тейф приговорён к пяти годам заключения в американской тюрьме. Об этом свидетельствуют документы из электронной базы данных федерального суда Восточного округа Северной Каролины.

В них уточняется, что полный срок лишения свободы составляет 60 месяцев. Кроме того, по выходе из тюрьмы Тейф в течение трёх лет будет находиться под особым надзором.